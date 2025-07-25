Конец Кличко? Зеленский начал чистки, которые разорвут Украину

Против Порошенко и Кличко могут возбудить уголовные дела на Украине

Украинские власти могут завести уголовное дело в отношении киевского градоначальника и популярного на Украине политика Виталия Кличко. Это допустила депутат Рады Анна Скороход, трансляция ее интервью шла на YouTube .

Кроме того, похожие обвинения Банковая готовится предьявить и экс-лидеру Украины Петру Порошенко*. Подписать такие инициативы может генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Притом свой пост Кравченко занял только летом 2025 года. Чиновник известен своими одиозными идеями — еще в 2018 году он предложил похитить Виктора Януковича.

В чем именно обвинят Порошенко* и Кличко, пока неизвестно.

О новом витке конфликта Виталия Кличко и Владимира Зеленского пресса сообщала в июне 2025 года. Мэр Киева обвиняет украинского лидера в авторитаризме. Президент добивается отставки своего оппонента.

В целом же Кличко и Зеленский спорят больше пяти лет.

*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму