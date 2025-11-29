Ермак раздражал чиновников и Трампа, и Байдена

Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак неоднократно вызывал недовольство в администрации США — как при нынешнем президенте Дональде Трампе, так и при его предшественнике Джо Байдене. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на источники.

«Раздражал чиновников в администрациях и Трампа, и Байдена», — говорится в публикации.

Накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры пришли с обысками к Андрею Ермаку — это стало одним из эпизодов расследования масштабной коррупции в энергетической сфере. В НАБУ подтвердили проведение следственных действий, подчеркнув, что по итогам обысков обвинения никому предъявлены не были.

Спустя несколько часов Владимир Зеленский заявил, что Ермак подал прошение об отставке. Президент удовлетворил его заявление и подписал указ, освободив бывшего руководителя офиса от всех занимаемой должности.