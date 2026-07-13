В Харьковской области украли танк-памятник Т-70 с братской могилы

В селе Оскол Изюмского района Харьковской области неизвестные похитили памятник танку Т-70, установленный на братской могиле экипажа, погибшего при освобождении населенного пункта. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Кража произошла в ночь на 11 июля во время комендантского часа, сам танк был подбит еще в годы Великой Отечественной войны. Местная жительница рассказала, что при вывозе монумента разрушили не менее 12 надгробий на кладбище.

Жители заметили пропажу и обратились к властям, на место выехали представитель сельсовета и двое полицейских. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над могилой, которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее в немецком городе Хемер украли бронзовый памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину.