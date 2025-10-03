Международное сообщество, прежде всего независимые от западного влияния страны, должно потребовать от ООН осудить действия украинских спецслужб. Об этом заявила РИА «Новости» омбудсмен российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.

Поводом стало дело жительницы Шебекино Анастасии Быковой, которая рассказала агентству, что сотрудники СБУ в течение полутора часов по видеосвязи демонстрировали ей избиение ее отца.

По словам женщины, украинские спецслужбы требовали отдать аккаунт в Telegram с доступом администратора в харьковском чате, а также собирать информацию о перемещении российской военной техники. Быкова обратилась к Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой расследовать этот случай.

Колесник-Лавинская заявила, что ожидает публичной реакции и дипломатического воздействия на ООН с целью осуждения Украины за пренебрежение правами человека. По ее словам, безнаказанность провоцирует новые преступления и только коллективными усилиями можно положить конец произволу.

