В Харьковской области омбудсмен призвала ООН осудить произвол СБУ
Международное сообщество, прежде всего независимые от западного влияния страны, должно потребовать от ООН осудить действия украинских спецслужб. Об этом заявила РИА «Новости» омбудсмен российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.
Поводом стало дело жительницы Шебекино Анастасии Быковой, которая рассказала агентству, что сотрудники СБУ в течение полутора часов по видеосвязи демонстрировали ей избиение ее отца.
По словам женщины, украинские спецслужбы требовали отдать аккаунт в Telegram с доступом администратора в харьковском чате, а также собирать информацию о перемещении российской военной техники. Быкова обратилась к Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой расследовать этот случай.
Колесник-Лавинская заявила, что ожидает публичной реакции и дипломатического воздействия на ООН с целью осуждения Украины за пренебрежение правами человека. По ее словам, безнаказанность провоцирует новые преступления и только коллективными усилиями можно положить конец произволу.
