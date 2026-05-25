Сотрудники украинской службы по делам детей в Харьковской области насильно забирают детей, которых воспитывают бабушки и дедушки. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«В Харьковской области начались массовые рейды сотрудников службы по делам детей, которые принудительно забирают малолетних детей, находящихся на воспитании у дедушек и бабушек, и отвозят их в неизвестном направлении», — заявил собеседник журналистов.

Он привел в пример случай одного из военных ВСУ 1983 года рождения. Из его дома в Чугуевском районе силой забрали дочь и двоих сыновей.

Как отметил в прошлом году бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, украинских детей, также как и оружие, тысячами вывозят на Запад для преступных целей.

Также в декабре 2024 года глава ДНР Денис Пушилин заявил, что некая группа под названием «Белые ангелы» (по другой информации — полицейское подразделение из бывших и нынешних украинских правоохранителей) насильно вывозит семьи с детьми, а если родители против, то отбирают детей принудительно. По данным фактом уже начались разбирательства.

Ранее Верховная рада Украины одобрила закон, разрешающий принудительно вывозить детей из зон активных или приближающихся боевых действий. Новый порядок касается случаев, когда родители или законные представители отказываются вывозить ребенка.