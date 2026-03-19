В горах Румынии нашли замерзшее тело украинского дезертира

В горах Марамуреша румынские спасатели обнаружили тело украинца, который пытался пересечь границу, чтобы избежать мобилизации на фронт. Об этом рассказал руководитель уездной спасательной службы Дан Бенга, сообщило агентство Agerpres .

«Горные спасатели вместе с пограничниками нашли молодого украинца. К сожалению, 28-летний молодой человек погиб», — заявил Бенга.

О дезертире, который заблудился и замерз в горах, спасателей проинформировал его соотечественник. Вместе они пересекли границу в горах Марамуреша.

Украинцы часто бегут в Румынию через горы Марамуреша, но многие из них не подготовлены к такому переходу: у них нет ни специального снаряжения, ни запасов еды.

Власти Украины, объявившие всеобщую мобилизацию, предпринимают все меры, чтобы мужчины призывного возраста не уклонялись от службы. В частности, они запретили выезд за границу. На фронт местных жителей забирают силой. В начале февраля 2026 года сотрудники ТЦК вытащили из окна Tesla мужчину в Киеве.