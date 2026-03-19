В горах Румынии нашли замерзшее тело украинского дезертира
Agerpres: в горах Марамуреша нашли погибшего украинца, бежавшего от мобилизации
В горах Марамуреша румынские спасатели обнаружили тело украинца, который пытался пересечь границу, чтобы избежать мобилизации на фронт. Об этом рассказал руководитель уездной спасательной службы Дан Бенга, сообщило агентство Agerpres.
«Горные спасатели вместе с пограничниками нашли молодого украинца. К сожалению, 28-летний молодой человек погиб», — заявил Бенга.
О дезертире, который заблудился и замерз в горах, спасателей проинформировал его соотечественник. Вместе они пересекли границу в горах Марамуреша.
Украинцы часто бегут в Румынию через горы Марамуреша, но многие из них не подготовлены к такому переходу: у них нет ни специального снаряжения, ни запасов еды.
Власти Украины, объявившие всеобщую мобилизацию, предпринимают все меры, чтобы мужчины призывного возраста не уклонялись от службы. В частности, они запретили выезд за границу. На фронт местных жителей забирают силой. В начале февраля 2026 года сотрудники ТЦК вытащили из окна Tesla мужчину в Киеве.