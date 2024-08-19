В Германии заявили о «фатальном сигнале» для Украины

Депутаты бундестага заявили о тревожном сигнале из-за желания правительства Германии постепенно сокращать военную помощь Украине. Слова одного из них, председателя комитета по иностранным делам Михаэля Рота, привел немецкий телеканал n-tv .

«Это будет фатальный сигнал со стороны федерального правительства по отношению к Украине», — заявил Рот.

Телеканал сообщил, что если в нынешнем году из бюджета Германии на поддержку Украины выделили 7,5 миллиарда евро, то в следующем планируют выделить только четыре. Германия хочет перейти на финансирование из международного банка, средства в который будут поступать за счет процентов по замороженным российским активам.

Ранее британский новостной сайт UnHerd сообщил, что Германия может полностью прекратить поддержку Украины после сообщений о причастности последней к подрыву «Северных потоков».