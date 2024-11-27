Депутаты Гизи и Барч призвали власти ФРГ обеспечить мир на Украине к Рождеству

Немецкие депутаты от партии «Левые» Грегор Гизи и Дитмар Барч призвали власти поспособствовать деэскалации на Украине и предложить перемирие к Рождеству. Видеобращение парламентариев опубликовали на странице Гизи в соцсети Х .

«Правительство [Германии] могло бы взять на себя инициативу по прекращению огня прямо сейчас, на Рождество, на Новый год», — сказал Гизи.

Депутаты подчеркнули, что разрешение Запада на использование иностранного дальнобойного оружия для ударов вглубь РФ запустило эскалацию украинского конфликта.

По мнению политиков, ситуацию необходимо решать дипломатическим путем, самым важным шагом для украинцев станет прекращение огня.

Ранее немецкое общественное движение Stoppt die Sanctionen потребовало от Украины компенсацию ущерба за подрыв «Северных потоков». Общественники расценили взрывы как целенаправленную атаку на ФРГ и ее экономические основы.