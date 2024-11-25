Немецкое общественное движение Stoppt die Sanctionen потребовало от Украины компенсировать ущерб за подрыв «Северных потоков». Об этом сообщил ТАСС .

«Это целенаправленная атака на Германию и на наши экономические основы, которую недопустимо терпеть», — заявили общественники.

Они назвали США инициаторами этой акции и отметили, что она была направлена не только против России, но и против Германии и ее экономических интересов. Они потребовали также прекратить военную поддержку Украины.

Ранее бывший канцлер Ангела Меркель заявила, что не жалеет о своей поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2». Она заявила, что ее страна таким образом могла получать дешевый газ и развивать экономику.