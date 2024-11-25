Немецкие общественники потребовали компенсацию от Украины
Движение Stoppt die Sanctionen потребовало от Украины компенсировать подрыв «СП»
Немецкое общественное движение Stoppt die Sanctionen потребовало от Украины компенсировать ущерб за подрыв «Северных потоков». Об этом сообщил ТАСС.
«Это целенаправленная атака на Германию и на наши экономические основы, которую недопустимо терпеть», — заявили общественники.
Они назвали США инициаторами этой акции и отметили, что она была направлена не только против России, но и против Германии и ее экономических интересов. Они потребовали также прекратить военную поддержку Украины.
Ранее бывший канцлер Ангела Меркель заявила, что не жалеет о своей поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2». Она заявила, что ее страна таким образом могла получать дешевый газ и развивать экономику.