Немецкие общественники потребовали компенсацию от Украины

Движение Stoppt die Sanctionen потребовало от Украины компенсировать подрыв «СП»

Фото: РИА «Новости»

Немецкое общественное движение Stoppt die Sanctionen потребовало от Украины компенсировать ущерб за подрыв «Северных потоков». Об этом сообщил ТАСС.

«Это целенаправленная атака на Германию и на наши экономические основы, которую недопустимо терпеть», — заявили общественники.

Они назвали США инициаторами этой акции и отметили, что она была направлена не только против России, но и против Германии и ее экономических интересов. Они потребовали также прекратить военную поддержку Украины.

Ранее бывший канцлер Ангела Меркель заявила, что не жалеет о своей поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2». Она заявила, что ее страна таким образом могла получать дешевый газ и развивать экономику.

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