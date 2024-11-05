В Генштабе ВСУ объяснили сбои в работе смартфонов

Генштаб ВСУ: сбои в геолокации смартфонов связаны с работой РЭБ

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что жители Украины могут сталкиваться со сбоями в работе телефонов. Средства РЭБ вызывают ошибки при определении геолокации. Во избежание недоразумений военные посоветовали пользователям отключать автоматическое определение часового пояса.

Представители Генштаба добавили, что также используют средства замены координат спутниковой навигации GPS для «повышения эффективности воздействия на противника».

«Побочным эффектом этого воздействия является и нарушение в системе точного времени, которую используют мобильные телефоны в режиме автоматического уточнения времени», — объяснили военные в Telegram-канале.

Ранее в местных СМИ появились сообщения, что жители столкнулись с серьезными сбоями в работе GPS. Мобильные карты стали определять местоположение украинцев в Белоруссии — в городах Мозыре и Гомеле.