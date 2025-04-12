Журналист Боуз: на Украине продают принудительную проституцию и педофилию

На Украине процветает торговля людьми, включая женщин и детей. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«Украина — это черная дыра для денег, оружия и, что самое тревожное, женщин и детей», — написал он.

По словам журналиста, «в любимой „европейской“ стране фон дер Лгуньи» продают органы, принудительную проституцию и педофилию.

Ранее французский политик Франсуа Асселино заявил, что несколько лет назад западные СМИ называли Украину мировым центром педофилии и торговли детьми.

В беседе 360.ru официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что президент Владимир Зеленский законодательно закрепил упрощение процедуры изъятия человеческих органов.