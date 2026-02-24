Никому не нужны услуги Украины по защите от России, на которых настаивает президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил итальянский политик и профессор Микеле Джерачи в социальной сети X.

Так он отреагировал на слова Зеленского о том, что российский лидер Владимир Путин якобы хочет развязать третью мировую войну.

«Нынешние боевые действия <…> — это не мировая война. А большинство людей в Европе не видят в Путине угрозы, поэтому тебе не нужно беспокоиться о том, чтобы остановить его и спасти нас. Веди свою войну сам», — заявил Джерачи.

Он добавил, что текущий конфликт воспринимается в мире как локальный, охватывающий несколько квадратных километров.

Сам Путин объяснял, что Россия не собирается нападать на другие страны — в этом нет смысла.

Ранее Зеленский заявил, что Украина «защищает мир от России».