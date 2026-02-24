Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его страна защищает мир от России, но Европа не нуждается в таких услугах. Об этом заявил итальянский политик и профессор Микеле Джерачи в соцсети X , оценив слова главы киевского режима в интервью Би-би-си.

Зеленский утверждал, что Россия якобы планирует развязать третью мировую судьбу. По словам Джерачи, в действительности остальной мир воспринимает украинский конфликт как локальный. Нынешние боевые действия не стоит называть мировой войной.

«А большинство людей в Европе не видят в [президенте России Владимире] Путине угрозы, поэтому тебе не нужно беспокоиться о том, чтобы остановить его и спасти нас. Веди свою войну сам», — заявил он.

Ранее в Венгрии сообщили, что Украина без финансовой поддержки Евросоюза может обанкротиться уже к апрелю. Кроме того, киевский режим не сможет поддерживать ВСУ, если не получит деньги от западных партнеров.