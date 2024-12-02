Президент России Владимир Путин усиливает свое влияние в мире. Об этом заявила прибывшая с визитом в Киев новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас в беседе с украинским телеканалом «Общественное».

«Мы видим, что Россия, Иран, КНДР и Китай работают вместе. А также видим, что Путин делает в других странах, реально усиливая свое влияние», — сказала она.

До этого Каллас заявила, что страны ЕС могут отправить своих военных на Украину ради соблюдения вероятного прекращения огня.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала об удивительном качестве Путина. В мемуарах она написала, что российский лидер всегда контролировал ситуацию и не сомневался в своей правоте.

В июле Путин во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что всеобъемлющее и стратегическое партнерство России и Китая переживает лучший период в истории. Он отметил, что взаимодействие обеих стран стало главным стабилизирующим фактором на международной арене.