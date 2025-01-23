Слова Владимира Зеленского о непризнании новых регионов России — бред человека, оторванного от реальности. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА «Новости» .

«Россия не нуждается в признаниях Зеленским ее новых территорий. Он не та фигура, чтоб влиять на события, и продолжает упорно отрицать существующую реальность, в том числе и территориальную, тиражируя очередной бред и ахинею», — подчеркнул Белик.

По его словам, мир осознает, что даже после завершения специальной военной операции быстро восстановить отношения с Украиной не получится. Однако, как показывает история человечества, после правления фанатиков к власти часто приходят прагматики, добавил депутат. С ними можно вести конструктивный диалог, что позволяет разрешить спорные вопросы.

После того как Дональд Трамп стал президентом США, положение Зеленского стало более шатким из-за необходимости проведения выборов в стране. Как отметил бывший советник Трампа Стив Кортес, по последним опросам рейтинги украинского лидера среди населения сильно упали из-за усталости от военных действий и разгула коррупции.