В Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию одного из районов

В Синельниковском районе Днепропетровской области объявлена принудительная эвакуация в пяти населенных пунктах. Об этом сообщила Дубовиковская территориальная община, писал ТАСС .

Начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак объявил об эвакуации жителей отдельных населенных пунктов. Распоряжение от 18 мая опубликовали в Facebook*.

«Объявлена обязательная эвакуация населения из поселка Чаплино, села Хуторо-Чаплино, села Петриково, села Ровное, села Журавлинка», — говорилось в сообщении.

В начале года Верховная рада Украины одобрила закон о принудительной эвакуации детей без согласия родителей, если они находятся на территории активных боевых действий. Если родители или законные представители откажутся их вывозить, то детей заберут полицейские, которые затем передадут их органам опеки.

