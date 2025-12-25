В Днепропетровске сотрудники ТЦК открыли огонь по мужчине

В Днепропетровск произошло ЧП со стрельбой с участием сотрудников ТЦК — версии случившегося расходятся. По сообщениям местных пабликов и СМИ, мужчина подрезал автомобиль ТЦК, после чего сотрудники начали стрелять и ранили его.

В соцсетях также утверждают, что конфликт произошел во время силовой мобилизации, а мужчина якобы напал на военкомов с ножом. Полиция, в свою очередь, заявляет иную версию: во время проверки документов мужчина нанес ножевые ранения двум сотрудникам ТЦК, после чего один из них произвел несколько выстрелов в воздух. Пострадавших военкомов доставили в больницу.

На распространяемых в сети видео слышны крики прохожих «Позор!» в адрес полицейских, которые сопровождают мужчину к машине скорой помощи. Официальной информации о его состоянии и итогах проверки на данный момент нет.

Ранее в Запорожье сотрудника ТЦК задержали по подозрению в убийстве.