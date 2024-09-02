В Дании разместили запрещенные ракеты — Лавров

МИД России: ракеты средней и меньшей дальности уже появились в Европе

Фото: РИА «Новости»

Дания разместила на своей территории запрещенные ракеты малой и средней дальности. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщил RT.

«На Филиппины завозят запрещенные ранее наземные системы ракет средней и меньшей дальности. Так же, как в Европе, в Дании, они уже появились. Но вот и на Филиппинах», — отметил министр.

Западные страны всегда стремились «развалить» Россию, также подчеркнул Лавров. По его словам, против нашей страны настроены порядка 50 государств, напомнили «Известия».

Ранее Лавров говорил, что Украина и поддерживающий ее Запад опустились до шантажа, обсуждая использование дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов по Москве и Санкт-Петербургу. Все заявления о желании избежать нового витка эскалации — лукавство.

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