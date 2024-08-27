Требования Украины разрешить удары вглубь России назвали шантажом

Лавров назвал «игрой с огнем» обсуждение ударов Storm Shadow по России

Фото: РИА «Новости»

Украина и поддерживающий ее Запад опустились до шантажа, обсуждая использование дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов по Москве и Санкт-Петербургу. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что все заявления Запада о желании избежать нового витка эскалации не более чему лукавство.

«Запад, по-русски говоря, нарывается. Мне кажется, это уже очевидно всем», — заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что обсуждение применение дальнобойного оружия против территории России это спекуляции, которые представляют собой серьезную опасность, как «игра с огнем.

«Они как дети малые, со спичками балуются — это очень опасная штука для взрослых дядек и тетек, которым доверено ядерное оружие в той или иной западной стране», — добавил министр.

Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что украинские власти подготовили список с потенциальными целями на территории России. По словам собеседников журналистов, документ представят президенту США Джо Байдену. Так представители киевского режима рассчитывают получить разрешение на использование западного оружия для ударов по России.

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