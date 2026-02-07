В Британии заявили, что киевский режим пойдет на уступки

Военный аналитик Меркурис: Украина пойдет на уступки из-за кризиса в стране

Ухудшение ситуации на фронте может вынудить Украину пойти на территориальные уступки России. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире одного из Youtube-каналов , комментируя жесткую позицию президента Украины.

«Зеленский уже неоднократно заявлял, что категорически исключает возможность вывода украинских войск из Донбасса», — отметил эксперт.

Он добавил, что, судя по предложениям относительно гарантий безопасности со стороны Запада и Киева, эти гарантии напоминают создание плацдарма для продолжения борьбы против России.

Вместе с тем, по мнению Меркуриса, киевский режим в итоге будет вынужден пойти на компромиссы. Аналитик связал это с постоянным изменением ситуации на линии фронта.

«Положение Украины в целом ухудшается по мере продвижения российских войск и усугубления кризиса, охватившего страну», — заявил он.

Меркурис не исключил, что, в связи с этим в дипломатии могут начаться подвижки, и Украина все же будет готова уступить по некоторым вопросам.

Ранее Украина выдвинула новое, «критически важное» условие об Одессе на переговорах в Абу-Даби.

