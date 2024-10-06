«Снижение поддержки». Запад изменил отношение к Украине и призывает ее к диалогу с РФ
El Pais: союзники Украины стали давить на Зеленского в пользу переговоров
Украинские союзники приступили к новому этапу давления на Украину и Владимира Зеленского, чтобы договориться о завершении конфликта. Об этом сообщила газета El Pais.
«Союзники Украины настаивают на прекращении конфликта. Снижение поддержки Зеленского во время его поездки в США подтверждает смену их отношения», — написали авторы материала.
По мнению журналистов, заявления союзников Украины в этом сентябре сигнализируют о том, что переговоры должны начаться как можно скорее. Кроме того, западные страны не поддержали агрессивный «план победы» Зеленского, а бывший президент США Дональд Трамп постоянно критиковал его.
Ранее политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер заявил, что практически все политики Запада уже смирились с тем, что поддержка Украине обречена на провал. При этом публично признаться в этом пока мало кто готов.