В Британии впервые заявили о переговорах в контексте конфликта на Украине

Стармер: для прекращения конфликта на Украине нужно начать мирные переговоры

Для прекращения конфликта на Украине нужны мирные переговоры, поэтому Великобритания должна продолжать вооружать ВСУ. С таким заявлением выступил британский премьер-министр Кир Стармер, его словам привел телеканал Sky News .

Он впервые упомянул переговоры в контексте завершения боевых действий.

«Мы обязаны продолжать поддерживать Украину и делать все, что потребуется, чтобы поддерживать ее самооборону», — отметил Стармер.

По словам политика, британские власти действуют в направлении создания «максимально сильных» условий для участия Украины в мирных переговорах.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что готов к переговорам с властями Украины на условиях, которые озвучил еще в июне 2024 года. Украинский лидер Владимир Зеленский продолжает настаивать на том, что переговоры можно начать лишь после того, как украинская армия станет крепче. Также он призвал предоставить Украине членство в НАТО.