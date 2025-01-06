В Белоруссии опровергли извинения Лукашенко перед Зеленским

Пресс-секретарь Эйсмонт: Лукашенко не извинялся перед Зеленским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не извинялся перед украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт.

«Никаких извинений президент Белоруссии Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что», — подчеркнула она.

Эйсмонт напомнила, что Украина первой ввела санкции в отношении Белоруссии, «побежав даже впереди Америки и всего Запада».

Ранее Зеленский в интервью американскому блогеру Лексу Фридману заявил, что Лукашенко якобы извинялся перед ним в начале специальной операции из-за использования территории Белоруссии для атак на Украину. Глава государства добавил, что президент России Владимир Путин «не желает» окончания конфликта.

Белорусский лидер считает, что Запад «хочет мира», но не может надавить на Зеленского из-за обещаний поддержать Украину, сообщил RT. Президенту страны не жалко украинский народ, уверен Лукашенко.