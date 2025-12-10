В базу «Миротворца» попали 25 детей из России

Украина внесла в базу националистического сайта «Миротворец»* 25 детей из России. Об этом свидетельствуют данные ресурса.

Персональную информацию детей 2016–2022 годов внесли в список 9 и 10 декабря 2025-го. В качестве причин указали «сознательное нарушение государственной границы Украины» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность» страны.

«Миротворец»* публикует личные данные журналистов, ополченцев из ЛНР и ДНР и других людей. Весной 2016-го сайт обнародовал списки представителей СМИ, которые получали аккредитацию Луганской и Донецкой народных республик. В адрес некоторых из журналистов поступали угрозы.

Ранее в базу «Миротворца»* попал президент Словакии Петра Пеллегрини. Его обвинили в действиях, якобы направленных на поддержку России.

*Ресурс признан экстремистским и запрещен на территории России.