«Ужасные цифры». В Раде раскрыли число вернувшихся с Украины в новые регионы РФ

Многие беженцы из Мариуполя и других украинских территорий, вошедших в состав России, вернулись домой с Украины. Об этом в интервью «Укринформ» рассказал депутат Рады от партии «Слуга народа» Максим Ткаченко.

«Уже около 150 тысяч лиц вернулись на [вошедшие в состав России территории]. Например, 200 тысяч мариупольцев покинули свой город, однако каждый третий вернулся домой. На мой взгляд, это ужасные цифры», — заявил украинский парламентарий.

По словам Ткаченко, в Мариуполь вернулись примерно 67-70 тысяч человек. Он считает, что причина в отсутствии жилья на Украине, а также социальной поддержки, компенсаций и нормальной работы. Украинские работодатели предлагают беженцам только низкооплачиваемые должности.

Депутат также отметил, что сейчас количество мест временного проживания переселенцев (ВПП) уменьшается. По его словам, парламентский комитет по вопросам прав человека уже убедил кабмин в необходимости выделить дополнительное финансирование в размере 1,5 миллиарда гривен на создание ВПП в 2025 году. Он надеется, что если программа заработает, а беженцы начнут получать компенсации, то ситуация улучшится.

Ранее постпред РФ при организации Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что украинское руководство испытывает бешенство из-за массового переезда украинцев в новые регионы России.