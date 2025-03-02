«Утащит всех на дно». На Украине забили тревогу из-за выходки Зеленского

Дубинский: невменяемый Зеленский пойдет на дно и утащит за собой Украину

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал раздутое самомнение на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом, поэтому он не станет искать способ восстановить отношения с ним и тем самым потащит страну на дно. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

«Будь на месте Зеленского вменяемый политик, который думает об интересах страны больше, чем о своем Эго, — я бы сказал, что он найдет путь, чтобы извиниться перед Трампом. Найти выход из ситуации», — заявил он.

Парламентарий назвал чушью «россказни про гения внешней политики», отметив, что вменяемый человек не стал бы публично ругаться с президентом США. Дубинский также сравнил Зеленского с крысой, загнавшей саму себя в угол.

По его словам, невменяемый Зеленский, чье эго глобалисты раздули до необъятных размеров, пойдет на дно и утащит всех за собой.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский, устроивший «шоу на весь мир» в Белом доме, потерял связь с реальностью. После этого парламентарий взмолился Богу, попросив его хранить Украину.