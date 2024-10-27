Условие для начала переговоров с Россией назвали на Украине

Ермак: для начала переговоров с Россией нужно вернуться к границам 2022 года

Для начала диалога по урегулированию украинского конфликта нужно вернуться к территориальным границам февраля 2022 года. Об этом изданию Corriere della Sera заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По его словам, ради мирного соглашения киевский режим не готов идти на какие-либо территориальные уступки.

«Для начала переговоров нам сначала необходимо вернуться к ситуации, которая сложилась до вторжения России. Затем мы обговорим, как вернуть суверенитет Украины к границам 1991 года», — сказал он.

Ермак выразил мнение, что перед этим Украине необходимо стать членом НАТО.

«Это вероятно на завершающей стадии конфликта с Россией. Что касается выборов президента в стране, то избирательный цикл начнется лишь после завершения боевых действий», — добавил глава офиса президента.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко призвал как можно раньше начать переговоры с Россией.