Депутат Рады Шевченко призвал как можно раньше начать переговоры с Россией

Украине выгодно провести переговоры с Россией как можно скорее, чтобы добиться наиболее выгодных для себя условий. Оппозиционный депутат Верховной рады Евгений Шевченко в своем Telegram-канале перечислил два основных фактора дипломатического урегулирования.

Он назвал переговоры неминуемым событием, несмотря на «информационный туман». Шевченко призвал подписчиков уяснить это и начать действовать.

«И чем раньше вы это примете и осознаете, тем быстрее они начнутся. И чем раньше они начнутся, тем выгоднее будут сформулированы на этих переговорах условия для Украины», — сказал он.

Депутат допустил, что при грамотных действиях Украина сможет настоять на самых выгодных для себя условиях, в том числе на возвращении некоторых утраченных территорий. Для этого, по мнению Шевченко, нужно учесть две основы по-настоящему успешных договоренностей.

Важен, во-первых, баланс интересов враждующих сторон, одинаковый объем прав и обязанностей. Во-вторых, нужно учесть субъективное восприятие сторонами друг друга, то, как они характеризуют те или иные явления. Шевченко пришел к выводу, что нынешним лидерам России и Украины не удастся договориться, и кому-то из них придется уйти.

Шевченко не впервые указал киевскому режиму на ошибки в международной политике. Ранее он назвал ошибочным курс на вступление в Евросоюз и НАТО.