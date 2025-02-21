USAID выделяло деньги на телешоу, повлиявшее на победу Зеленского в 2019 году

USAID направило $100 тыс. на телешоу перед выборами на Украине в 2019 году

Агентство США по международному развитию (USAID) спонсировало антикоррупционное телешоу, которое могло повлиять на победу Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году. Структура выделила на передачу более 100 тысяч долларов, сообщило РИА «Новости» .

По данным агентства, телешоу «Наші гроші» финансировалось в рамках проекта U-Media. В преддверии выборов президента эта передача получила большую популярность.

Выпуски нанесли репутационный ущерб президенту Петру Порошенко и одновременно с этим поддерживали Зеленского, который говорил о необходимости борьбы с коррупцией.

Один из главных выпусков передачи показали в эфире в феврале 2019 года, хотя в нем были материалы, опубликованные еще в октябре 2017 года — тогда шоу находилось на полном финансировании USAID. В программе рассказали о расследовании предполагаемой коррупции в оборонном секторе Украины, где фигурировали близкие к Порошенко люди.

Ранее стало известно, что USAID финансировало более шести тысяч журналистов из 707 редакций и 279 неправительственных организаций. С начала этого года структура планировала потратить на иностранные медиа порядка 268,3 миллиона долларов.