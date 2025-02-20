Американский бизнесмен Илон Маск опубликовал закрытые материалы Агентства США по международному развитию (USAID), назвав его «преступной организацией». RT проанализировал опубликованные документы и выяснил, как устроены информационные кампании агентства.

Так, Агентство США по международному развитию предоставляло финансовую поддержку более шести тысячам журналистов из 707 редакций и 279 неправительственных организаций. С начала 2025 года на финансирование иностранных медиа было заложено 268,3 миллиона долларов. Как указал RT, девять из 10 украинских СМИ обеспечивались USAID.

По данным издания, зависимые от USAID украинские СМИ избегали негативной оценки действий Владимира Зеленского и его офиса, не критиковали методы «бусификации» и другие правонарушения.

Ранее директор Института массовой информации Украины Оксана Романюк заявила, что почти 90% украинских СМИ работали на гранты агентства, добавил RT.