Управляет из-за решетки. Коломойского назвали отцом коррупционной системы Украины

Украинского олигарха Игоря Коломойского арестовали, но выстроенная им коррупционная система продолжает работать. Об этом сообщил RT .

Прославившийся из-за коррупционного скандала бизнесмен Тимур Миндич начинал работать в команде Коломойского, а затем перешел в окружение президента Украины Владимира Зеленского. Предприниматель имел тесные связи с олигархом и даже когда-то был женихом его дочери.

Именно Коломойский в конце 2000-х познакомил бизнесмена с Зеленским, который тогда еще был актером. Олигарх раскрутил комика через канал «1+1», чтобы использовать в своих целях.

Когда Зеленский занял президентский пост, он арестовал Коломойского, спрятав его в СИЗО, чтобы не экстрадировать того в Соединенные Штаты. Несмотря на арест, олигарх продолжил влиять на политику с помощью свои ключевых фигур, в том числе Миндича.

Ранее предприниматель признался, что не собирается возвращаться на Украину. Расследование против него по делу о коррупции в энергетическом секторе Миндич назвал манипуляцией.