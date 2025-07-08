Управление НАТО и департамент ЕС появятся в МИД Украины

Структуру МИД Украины изменили. В нее добавили управление НАТО и департамент Евросоюза. Об этом на своей странице в Facebook* написал министр иностранных дел страны Андрей Сибига.

«Утвердили новую структуру МИД Украины. <…> Ранее интеграция в ЕС и НАТО была объединена в один департамент ЕС и НАТО. Теперь у нас будет департамент Европейского союза и управление НАТО», — заявил он.

По словам Сибиги, департамент будет заниматься задачами по вступлению страны в ЕС, а управление НАТО послужит «импульсом к полноправному членству в альянсе». Кроме того, система МИД Украины будет дополнена департаментом международной безопасности и обороны. Целями этого отдела станут вопросы украинцев, оказавшихся за пределами страны.

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