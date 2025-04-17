Уплывший к россиянам одессит призвал украинцев бежать из страны

Житель Одессы Владислав Стоянов, уплывший на лодке по Днепру к российским бойцам, призвал украинцев бежать из страны. Он заявил РИА «Новости» , что «шансов выйти живым из ситуации все меньше».

В июне 2024 года одесситы Стоянов и его друг Андрей Березовский переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались десантникам ВС России на Кинбурнской косе.

«Граждане Украины, старайтесь всеми способами избежать мобилизации и попасть в сопредельные страны как можно скорее, потому что с каждым днем у вас меньше шансов выйти из этой ситуации как минимум живыми и неповрежденными», — обратился Стоянов к соотечественникам.

Сейчас мужчины находятся в колонии — они отбывают наказание за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.

Ранее на западе Украины пограничники спасли двух уклонистов, заблудившихся в горах. Они пытались пересечь границу с Румынией и восемь дней шли по Карпатам.