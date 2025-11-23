Умерова заподозрили в расхищении бюджета Украины

Вернувшемуся на Украину секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустему Умерову готовят уголовное дело о расхищении государственного бюджета. Об этом объявил депутат фракции «Европейская солидарность» в Верховной раде Алексей Гончаренко .

Он пояснил, что Национальное антикоррупционное бюро считает, что на Умерова записали счета, которые группа коррупционеров вывела в страны Ближнего Востока.

«Год назад я постоянно говорил, что Умерова надо уволить. Все мне отвечали, что нет более порядочного человека, чем он, что это большой профессионал и специалист. Я так понимаю, что специалист в хищении бюджета?» — заявил Гончаренко.

Во время начала коррупционного скандала на Украине секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров находился в заграничной командировке. Согласно открытым данным, он посещал Турцию и Катар.

В опубликованном депутатом Алексеем Гончаренко обвинительном заключении говорилось, что Умеров на посту министра обороны провел коррупционную закупку 10 тысяч непроверенных бронежилетов на пять миллионов долларов.

Несмотря на распространившиеся слухи, что после скандала Умеров не вернется на Украину, он все же приехал. Официальных данных о предъявлении ему обвинений пока нет.