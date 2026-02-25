Умеров встретится с американскими спецпосланниками по Украине 26 февраля

Глава СНБО Украины Рустем Умеров планирует 26 февраля встретиться с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также министром финансов Скоттом Бессентом. Об этом сообщил в телеграм-канале Владимир Зеленский.

По словам главы киевского режима, темами станут новый раунд переговоров с Россией и обмен военнопленными. Встреча, как предполагается, состоится в Женеве.

Ранее сам Уиткофф заявил, что следующие трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине могут пройти в ближайшие 10 дней. При этом он не исключил встречу на территории США, а также выразил надежду на прямой диалог трех глав государств.