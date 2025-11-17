Умеров продлил командировку из-за коррупционного скандала на Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров продлил свою заграничную командировку на фоне слухов о причастности к коррупционному скандалу. Об этом написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

По его словам, официальная командировка Умерова должна была завершиться еще в воскресенье, 16 ноября.

«Он ее продлил до 19 ноября. Рустем, ну ждем», — написал Гончаренко.

Ранее стало известно, что Умеров якобы лично заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что не собирается возвращаться на родину. После визита в Стамбул глава СНБО отправился в Катар.