Умеров назвал успешной встречу с делегацией США по Украине

Глава украинской делегации, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил, что переговоры с американской стороной во Флориде прошли успешно и продуктивно. Об этом он написал в своем Telegram-канале, отметив, что сторонам удалось добиться заметного прогресса на пути к «установлению справедливого мира».

Умеров также выразил благодарность США за поддержку и подчеркнул, что консультации и согласование дальнейших шагов будут продолжены.

В конце встречи госсекретарь США Марко Рубио отметил, что по урегулированию конфликта требуется еще больше работы. Он сказал, что речь идет не только об условиях прекращения огня, но и о том, что обеспечит Украине долгосрочную устойчивость, и назвал процесс «деликатным и сложным».

По данным портала Axios, главными темами переговоров стали территориальные параметры будущего урегулирования и гарантии безопасности. Эти два пункта не удалось согласовать на предыдущем раунде в Женеве.