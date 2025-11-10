Умерла старейшая роженица Украины

Жительница Чернигова, получившая статус самой пожилой матери Украины, Валентина Подвербная скончалась на 81-м году жизни. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны» .

Женщина умерла в своей квартире, ее обнаружила 14-летняя дочь, которая пришла ее проведать.

«Валентина Подвербная ушла из жизни мирно, во сне», – уточнило издание со ссылкой на соцсети.

Пенсионерка получила статус старейшей украинской матери в феврале 2011 года, когда родила дочь благодаря ЭКО. Тогда она рассказывала, что потратила на операцию 25 тысяч гривен. Так Подвербная реализовала идею своей 92-летней матери, посоветовавшей ей родить ребенка.

Осенью 2022 года ювенальная полиция составила на нее два административных протокола за невыполнение родительских обязанностей и психологическое насилие над дочерью. Позже суд закрыл против нее дело, не увидев в ее действиях состава правонарушения.

Весной 2023 году ее все же лишили родительских прав, причем по просьбе дочери. Девочка пожаловалась на своей странице в соцсетях на физическое и моральное насилие со стороны матери.