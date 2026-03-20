Умер бывший предстоятель раскольнической УПЦ Филарет

Бывший предстоятель раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) умер на 98-м году жизни. Об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний (Думенко).

В 1990 году Филарет, будучи митрополитом Киевским и Галицким и местоблюстителем патриаршего престола, участвовал в выборах патриарха Московского и всея Руси, однако на Поместном соборе проиграл Алексию II.

После этого он начал действия, которые в Московском патриархате восприняли как раскол — в частности, объявил себя «патриархом Киевским и всея Руси-Украины». В 1992 году его лишили всех степеней священства, а в 1997-м предали анафеме.

С 1995 по 2018 годы он возглавлял Киевский патриархат, однако после получения томоса на ПЦУ главой новой церкви стал Епифаний, из-за чего между ними начался конфликт.

