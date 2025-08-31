Ультраправые украинские радикалы назвали убийство Парубия предупреждением другим

Радикалы заявили о поддержке ликвидации Парубия. Экс-чиновника назвали «лицемером и прислужником чужих сил», а также «предателем и осквернителем украинской нации и белой расы».

«Мы уже давно начали бескомпромиссную борьбу со всеми, кто посягает на чистоту белой расы среди украинцев <…> Судьба Андрея Парубия — это предупреждение всем вам», — отметили в сообщении.

Также они призвали «очистить Украину от скверны» и вернуть ее былое величие и славу.

Парубия убили во Львове 30 августа. В него восемь раз выстрелил человек в форме курьера, после чего скрылся с места происшествия. Пароубий скончался до приезда скорой.