Ультраправые украинские радикалы назвали убийство Парубия предупреждением другим
Украинские ультраправые радикалы группировки «Белый феникс» заявили, что убийство экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия является «предупреждением» другим. Сообщение появилось в Telegram-канале украинского крыла американской группировки The Base White Phoenix.
Радикалы заявили о поддержке ликвидации Парубия. Экс-чиновника назвали «лицемером и прислужником чужих сил», а также «предателем и осквернителем украинской нации и белой расы».
«Мы уже давно начали бескомпромиссную борьбу со всеми, кто посягает на чистоту белой расы среди украинцев <…> Судьба Андрея Парубия — это предупреждение всем вам», — отметили в сообщении.
Также они призвали «очистить Украину от скверны» и вернуть ее былое величие и славу.
Парубия убили во Львове 30 августа. В него восемь раз выстрелил человек в форме курьера, после чего скрылся с места происшествия. Пароубий скончался до приезда скорой.