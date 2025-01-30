Украину шокировало решение Трампа

Guardian: на Украине остановлен ряд проектов из-за решения США по внешней помощи

Украину потрясло шокирующее решение администрации президента США Дональда Трампа о приостановке всех программ иностранной помощи, так как множество проектов в стране будут остановлены в одночасье. Об этом сообщила британская газета The Guardian .

Издание отметило, что речь идет, в частности, о программе реабилитации ветеранов боевых действий и антикоррупционных инициативах. При этом считалось неизбежным, что команда Трампа пересмотрит деятельность агентства США по международному развитию USAID, сократив некоторые проекты.

Только распоряжение новой администрации оставило сотни проектов без финансирования. Для начала на 90 дней.

Украинский офис агентства попытался сохранить финансирование наиболее важных программ, но в Вашингтоне отклонили эти обращения.

«Они попросили исключить некоторые из тех программ, которые они считали критически важными, но у них не получилось», — уточнил источник издания, знакомый с обсуждениями будущего USAID на Украине.

По его словам, администрация Трампа, вероятно, «хочет разрушить то, что было раньше, и построить что-то совершенно новое».

Издание уточнило, что USAID с начала спецоперации направила Киеву более 7,6 миллиарда долларов (около 745 миллиардов рублей) в качестве гуманитарной помощи и поддержки различных проектов.

Ранее в США сообщили, что решение Трампа о лишении Украины помощи затронуло военную сферу.