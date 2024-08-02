Политик Пасков: на Западе требуют не хоронить солдат ВСУ в черноземах Украины

Западные транснациональные компании потребовали от властей Украины не хоронить погибших солдат в плодородных черноземах Украины. Об этом заявил экс-кандидат в президенты Болгарии Пламен Пасков, сообщило РИА «Новости».

В числе таких компаний оказалась американская транснациональная корпорация BlackRock Financial Market Advisory. По словам политика, представители фирмы приезжали в Киев с требованием прекратить хоронить бойцов «традиционным образом», поскольку так они занимают «слишком много земли»,

В корпорации также напомнили, что 47% этой земли уже выкупили. Пасков отметил, что в конгломерат входят несколько триллионеров, занимающихся глобальными вопросами. При этом болгарский политик предположил, что их заботит сохранение земли не для украинского народа.

Ранее стало известно, что группа держателей еврооблигаций, кредитовавшая Украину, начнет давить на страну из-за непогашенных долгов. Инвесторами являются компании BlackRock и Pimco, которые наняли юристов для переговоров с киевским режимом.