Европе предрекли новый кризис после окончания конфликта на Украине

Reuters: отток рабочих произойдет в Европе после завершения конфликта на Украине

Рабочие станут массово покидать страны Европы после завершения конфликта на Украине. Об этом сообщило Reuters.

В публикации отметили, что большая часть из 4,3 миллиона украинцев, уехавших из страны после начала спецоперации, поселились в странах Восточной и Центральной Европы и заняли определенную нишу на рынке труда

«Мирное соглашение на Украине станет благой вестью для всего региона, однако сопутствующий ему отток рабочих рук обернется проблемами», — говорится в публикации.

Их всех украинских беженцев в Европе почти 22% находятся в Польше, а еще 9% — в Чехии. Авторы статьи предположили, что демографическая ситуация на Западе также может усугубится с возвращением украинцев на родину.

Ранее в Германии призвали как можно скорее выслать всех украинских беженцев на родину. Во фракции «Альтернатива для Германии» заявили, что украинцам нужно прекратить выдавать финансовую помощь.