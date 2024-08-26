Риттер: Украина прекратит свое существование, если ударит по Москве и Петербургу

Если ВСУ решат атаковать Москву или Санкт-Петербург, сама Украина перестанет существовать. Такое мнение выразил американский разведчик в отставке Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Если Украина решится ударить по двум самым крупным городам России, то не удивляйтесь, если в итоге Украины больше не будет», — сказал он.

По его словам, на этот случай Россия имеет козырь — ракетный комплекс «Авангард». Риттер отметил, что установка может использовать снаряды не только с неядерной, но и ядерной боевой частью.

Также американский разведчик в отставке назвал президента Украины Владимира Зеленского угрозой для мирового сообщества.

Журналисты газеты The Sunday Times спрогнозировали большую победу России. По мнению авторов, ВСУ столкнулись с неудачей под Курском и спровоцировали «коллапс своей обороны» в районе города Красноармейск в ДНР. Это, как заметили журналисты, приближает Россию к большой победе.