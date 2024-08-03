Международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня «выборочного дефолта». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Причиной стало решение Киева о начале реструктуризации части займов и приостановке выплат по внешнему долгу до октября.

«Мы понизили наши долгосрочные и краткосрочные рейтинги в иностранной валюте (FC) Украины до SD/SD (выборочный дефолт) с CC/C. Мы также понизили рейтинг еврооблигаций 2026 года с CC до D (дефолт)», — говорится в заявлении.

В последний день июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга страны.

При этом еще в начале месяца член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Нина Южанина заявила, что Украина по факту уже находится в состоянии дефолта, который просто пока юридически не оформлен. Киевские власти ведут переговоры с кредиторами на тему реструктуризации внешнего долга.

Ранее немецкий бизнесмен Ким Дотком назвал Украину страной-банкротом.