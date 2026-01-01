Бывший водитель ТЦК оказался тайным миллионером и владельцем золотых слитков

Поданная перед увольнением декларация о доходах бывшего водителя территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине) Кировоградской области раскрыла в нем секретного миллионера. Об этом сообщило украинское издание «Фокус» , которое привело выкладки из документа.

Из декларации следует, что на своем посту водитель получал зарплату в размере 200 тысяч гривен (370 тысяч рублей), пенсию в 75 тысяч гривен (138 тысяч рублей), а также доход в 40 тысяч гривен (74 тысячи рублей) от сдачи в аренду своего имущества.

Также в у бывшего водителя в собственности оказались золотые слитки общей стоимостью 223 тысячи гривен (412 тысяч рублей), а также крупные суммы на банковских счетах в 120 и 110 тысяч гривен (220 и 203 тысячи рублей).

Со службу в территориальном центре комплектования водитель уволился в июне 2025 года.

В конце сентября 2025 года антикоррупционная прокуратура Украины завела дела против бывшей главы отдела управления образования Днепровского района Киева Ольги Дроздовой. Ведомство заинтересовал необычный тендер, организованный чиновницей по закупке оборудования для бомбоубежищ.

Дроздова оплатила за счет бюджета района 12 французских овощерезок стоимостью 130 тысяч гривен (260 тысяч рублей) каждая, а также купила генераторы по завышенной цене. Поймать чиновницу не удалось. Она предусмотрительно уехала из Украины в Турцию, объяснив это срочным лечением.