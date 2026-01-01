Украинцы встретят первый день нового года без света

Во всех регионах Украины отключат электричество 1 января. Энергетики будут действовать согласно графикам почасовых отключений, сообщила в Telegram-канале национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

«Во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей», — уточнили в компании.

Украинцам объяснили, что такие меры ввели с целью ограничения последствий атак российской армии на энергообъекты страны, в частности, ракетных и с применением дронов.

В «Укрэнерго» предупредили, что ситуация может измениться, поэтому людям необходимо узнавать время и объем отключения света на официальных сайтах облэнерго в своих регионах. Кроме того, в компании призвали украинцев к экономному энергопотреблению.

Ранее холдинг ДТЭК предупреждал украинцев, что будет отключать электричество по графикам в новогоднюю полночь.