Почти треть Киева останется без света в новогоднюю ночь

Украинские энергетики предупредили киевлян, что новогоднюю полночь треть города встретит без света. Холдинг ДТЭК будет отключать электричество по графикам, сообщил Telegram-канал «Политика Страны» .

«В Киеве 31 декабря света не будет до 12 часов в сутки. <…> Самое длительное непрерывное отключение света для отдельных очередей составит до семи часов подряд — в дневное время», — уточнили авторы канала.

Энергетики поделили жителей Киева на 12 групп. Для некоторых из них предусмотрели 12-часовые суммарные отключения. Свет будут отключать три раза — ночью, днем и поздно вечером.

В новогоднюю полночь треть украинской столицы останется без света, включая всю Оболонь.

Ранее киевляне сообщали, что в некоторых районах города пропали свет, вода и отопление. До этого местные СМИ сообщали о повреждениях ТЭС и ТЭЦ в украинской столице, а также Трипольской ТЭС в Киевской области после серии ночных взрывов.