Сотни украинцев стали платить сети ресторанов McDonald’s за трудоустройство ради получения брони от мобилизации в ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации его источников, размер взятки достигает 15 тысяч долларов, при этом месячный оклад сотрудников составляет порядка 600 долларов.

Американская сеть получила такие же привилегии, как у госпредприятий, от бывшего главы украинского МИД Дмитрия Кулебы. Он настаивал на том, что McDonald’s является символом евроинтеграции, а значит, должен работать, несмотря на обстановку в стране.

Ранее стало известно, что группа мужчин на Украине штурмом взяла территориальный центр комплектования в Калушском районе. Им удалось освободить трех мобилизованных.