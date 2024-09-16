На Украине за сутки сожгли 3 военных автомобиля и 4 релейных шкафа

Диверсанты на Украине устроили поджоги в Харьковской, Днепропетровской, Черниговской и Кировоградской областях. Пострадали машины военнослужащих и релейные шкафы, сообщил «Страна.ua» источник в правоохранительных органах.

В Днепропетровской области за прошедшие сутки неизвестные подожгли два шкафа на железной дороге. Еще по одному такому случаю произошло в Харьковской и Черниговской областях. В городе Кропивницкий в Кировоградской области диверсанты уничтожили три автомобиля Вооруженных сил Украины.

Начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко сообщил, что общей сложности в стране зарегистрировали более 200 поджогов машин военнослужащих. В четверти случаев диверсантами оказались несовершеннолетние. По его словам, им пообещали заплатить от 600 до нескольких тысяч долларов за каждое уничтоженное авто.

В августе одного из поджигателей суд приговорил к восьми годам колонии. Он сжег 10 машин.